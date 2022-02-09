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Уилл Смит отправится в большое путешествие с National Geographic

Еще один сериал: Уилл Смит отправится в большое путешествие с National Geographic

National Geographic задействует Уилла Смита в новом сериале для Disney Plus, который получил название «От полюса к полюсу». В проекте он выступит не только как актер, но и исполнительный продюсер.

«От полюса к полюса» станет третьим проектом National Geographic, в котором Уилл Смит примет участие. Ранее он снялся в документальных сериалах «Неизвестная планета Земля» (2018) и «Добро пожаловать на Землю» (2021). Сроки выхода нового шоу с американским актером пока не озвучиваются, передает Deadline.

9 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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