Роскошная яхта Путина покинула порт Гамбурга: в РФ опасаются ареста имущества главы Кремля Адель вышла в свет в платье украинского бренда » SpaceX потеряли группу спутников Starlink Новейшие спутники Starlink, запущенные в феврале на околоземную орбиту, могли войти в атмосферу, сообщает SpaceX. В компании допустили утрату 40 из 49 космических аппаратов, запущенных 3 февраля со стартовой площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде (США) на ракете Falcon 9. Причиной потери спутников называется геомагнитная буря, случившаяся 4 февраля. Согласно сообщению компании, данное природное явление вызывает нагревание атмосферы и увеличение ее плотности на малых высотах. «Сходящие с орбиты спутники представляют нулевой риск столкновения с другими спутниками и из-за особенностей своей конструкции разрушаются при входе в атмосферу», — заявляет SpaceX.