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SpaceX потеряли группу спутников Starlink

Новейшие спутники Starlink, запущенные в феврале на околоземную орбиту, могли войти в атмосферу, сообщает SpaceX.

В компании допустили утрату 40 из 49 космических аппаратов, запущенных 3 февраля со стартовой площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде (США) на ракете Falcon 9. Причиной потери спутников называется геомагнитная буря, случившаяся 4 февраля.

Согласно сообщению компании, данное природное явление вызывает нагревание атмосферы и увеличение ее плотности на малых высотах. «Сходящие с орбиты спутники представляют нулевой риск столкновения с другими спутниками и из-за особенностей своей конструкции разрушаются при входе в атмосферу», — заявляет SpaceX.

9 февраля, 2022 | Category: Наука, Новости, США
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