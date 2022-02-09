Швейцария может оказаться за пределами Шенгенской зоны

Эксперты подсчитали, что вклад страны в финансирование Frontex в ближайшие пять лет может вырасти в три раза — с 24 млн евро до 74-х. Таким образом, содержание организации для властей становится все дороже. Однако ряд правозащитных организаций и политиков инициировали сбор подписей за усиление агентства. В правительстве Швейцарии заявили, что если большинство проголосует за увеличение финансирования Frontex, это будет означать, что страна покинет Шенгенское соглашение.

Издание уточняет, что в этом случае из-за необходимости получать визу Швейцария станет менее привлекательной для туристов и начнет сильнее интересовать мигрантов, поскольку те получат возможность заново податься на статус беженца, даже если уже сделали это в других европейских странах.

Референдум состоится 15 мая.

В декабре прошлого года Еврокомиссия опубликовала план реформы Шенгена из-за пандемии и миграционного кризиса. Необходимость реформы объясняют пандемией коронавируса и миграционным кризисом в странах ЕС, граничащих с Белоруссией. Предлагаемый механизм защиты Шенгенского соглашения должен обеспечить возможность решения ситуаций, в которых возникает «серьезная угроза государственной политике или внутренней безопасности».

В целом ЕК придерживается идеи свободного передвижения внутри Шенгенской зоны при усилении контроля на внешних границах и выступает за создание связанных между собой систем безопасности, которые будут получать поддержку институтов Евросоюза.