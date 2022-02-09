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Продюсер «Богемской рапсодии» займется созданием байопика о Майкле Джексоне

Продюсер "Богемской рапсодии" займется созданием байопика о Майкле Джексоне

Кинопродюсер Грэм Кинг, известный по фильмам «Богемская рапсодия» и «Хранитель времени», займется созданием байопика о Майкле Джексоне.

Картину выпустит студия Lionsgate при поддержке семьи музыканта.

Сценарий ленты написал трехкратный номинант на премию «Оскар» Джон Логан, работавший ранее над «007: Спектр», «Гладиатором» и «Авиатором».

Планируют создать детальный кинопортрет сложного человека, ставшего Королем поп-музыки. Фильм покажет самые знаковые выступления Джексона и раскроет подробнее его творческую и личную жизнь.

«Я впервые встретил семью Джексонов в 1981 году и я горд тем, что перенесу их наследие на большой экран. Сидя на стадионе «Доджер» во время The Victory Tour, я никогда бы не мог представить, что почти 38 лет спустя мне выпадет честь стать частью этого фильма», — сказал Кинг.

9 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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