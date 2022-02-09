Операция израильских сил безопасности в Шхеме, ликвидация террористов среди бела дня

После разведывательных действий в Шхеме (Наблус) в Самарии была проведена совместная операция ШАБАК, спецназа АОИ и спецназа пограничной полиции (ЙАМАМ). Была уничтожена террористическая ячейка организации «Батальоны мучеников Аль-Акса» (военное крыло ФАТХ), ответственная за обстрелы военных постов АОИ и пограничной полиции (МАГАВ), а также израильских населённых пунктов. Уничтожены 3 террориста без пострадавших с нашей стороны. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр обороны Бени Ганц поздравили ЙАМАМ, АОИ и ШАБАК с успешным проведением операции.

Террористическая ячейка успела за последние несколько недель провести 6 терактов-обстрелов. Ве проходили по примерно одному сценарию: приблизиться к цели на машине, открыть огонь из автоматического оружия и скрыться. Последний такой теракт произошёл в воскресенье 06.02.22, против поста АОИ между Итамар и Элон-Море, пострадавших небыло.

Палестинские СМИ назвали всех убитых «мирными жителями» и назвали их имена: Ибрагим ан-Набулси, Адхам Мабрук («Чеченец») и Мухаммад ад-Дахил. Операция была проведена в шхемском районе Аль-Махфия. Источники в службах безопасности ПА сообщают, что бойцы израильского спецназа въехали в Шхем на двух автомобилях (один из которых выглядел как минибус-такси, другой – как частный минивэн), блокировали машину в районе Аль-Махфия и открыли по ней огонь, выпустив не менее 80 патронов (по израильским данным огонь был открыт только после того, как выяснилось, что боевики в машине вооружены; в машине были обнаружены 2 М16). Также сообщается, что силы АОИ арестовали ещё одного палестинца (по другим данным АОИ продолжает розыски ещё одного палестинца).

Тела убитых доставлены в больницу «Рафидия» в Шхеме. В 16:00 их вынесли из «Рафидия» для похорон, которые начались с митинга и массовой манифестации с участием нескольких тысяч человек. Несмотря на заявления о «мирных жителях», палестинские СМИ опубликовали снимок убитых с оружием в форме боевиков «Бригад» и снимок, на котором все трое позируют с оружием в руках, стреляя по цели. «Бригады» уже подтвердили, что убитые были боевиками этой группировки, и поклялись отомстить израильтянам за их смерть.

Руководство ХАМАС объявило убитых «воинами-героями-шахидами» и выразило соболезнования семьям и «Бригадам». МИД ПА назвало действия израильского спецназа в Шхеме «казнью» и потребовало международного расследования «преступления солдат-оккупантов». Осудила Израиль и партия «Объединённый арабский список».