Операция израильских сил безопасности в Шхеме, ликвидация террористов среди бела дня

Палестинские СМИ назвали всех убитых «мирными жителями» и назвали их имена: Ибрагим ан-Набулси, Адхам Мабрук («Чеченец») и Мухаммад ад-Дахил. Операция была проведена в шхемском районе Аль-Махфия. Источники в службах безопасности ПА сообщают, что бойцы израильского спецназа въехали в Шхем на двух автомобилях (один из которых выглядел как минибус-такси, другой – как частный минивэн), блокировали машину в районе Аль-Махфия и открыли по ней огонь, выпустив не менее 80 патронов (по израильским данным огонь был открыт только после того, как выяснилось, что боевики в машине вооружены; в машине были обнаружены 2 М16). Также сообщается, что силы АОИ арестовали ещё одного палестинца (по другим данным АОИ продолжает розыски ещё одного палестинца).
Тела убитых доставлены в больницу «Рафидия» в Шхеме. В 16:00 их вынесли из «Рафидия» для похорон, которые начались с митинга и массовой манифестации с участием нескольких тысяч человек. Несмотря на заявления о «мирных жителях», палестинские СМИ опубликовали снимок убитых с оружием в форме боевиков «Бригад» и снимок, на котором все трое позируют с оружием в руках, стреляя по цели. «Бригады» уже подтвердили, что убитые были боевиками этой группировки, и поклялись отомстить израильтянам за их смерть.
Руководство ХАМАС объявило убитых «воинами-героями-шахидами» и выразило соболезнования семьям и «Бригадам». МИД ПА назвало действия израильского спецназа в Шхеме «казнью» и потребовало международного расследования «преступления солдат-оккупантов». Осудила Израиль и партия «Объединённый арабский список».
Уничтоженные боевики и их оружие:
Похороны:
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