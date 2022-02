Квентин Тарантино и его жена Даниэла Пик станут родителями во второй раз Вин Дизель порадовал новостями о десятом «Форсаже» » Объявлены номинанты на премию «Оскар-2022» Стали известны номинанты на премию «Оскар», церемония вручения которой пройдет 27 марта. Среди них оказался и российский мультфильм «Боксбалет» Антона Дьякова, который поборется в категории короткометражной анимации. Фаворитами стали фильмы «Белфаст», «Вестсайдская история», «Власть пса», «Дюна» — у этих картин сразу несколько номинаций, в том числе в главных категориях. Лидером стала драма Джейн Кэмпион «Власть пса» — у фильма 12 номинаций. Близко к нему подобралась и «Дюна» — у фильма Дени Вильнева 10 номинаций. Следом идет «Вестсайдская история» Стивена Спилберга — новое прочтение легендарного мюзикла номинировано в семи категориях. А вот нашумевший «Дом Gucci» показал весьма скромные результаты. За звание лучшего фильма в этом году поборются сразу 10 фильмов. Среди лучших актеров — Хавьер Бардем, Бенедикт Камбербэтч, Пенелопа Крус и Кристен Стюарт. А Билли Айлиш может получить «Оскар» за песню к фильму о Бонде «Не время умирать». Список номинантов на «Оскар» Лучший фильм «Белфаст» «CODA: Ребенок глухих родителей» «Не смотрите наверх» «Сядь за руль моей машины» «Дюна» «Король Ричард» «Лакричная пицца» «Аллея кошмаров» «Власть пса» «Вестсайдская история» «Дюна» «Белфаст» «Лакричная пицца» Лучший режиссер Кеннет Брана, «Белфаст» Рюсуке Хамагути, «Сядь за руль моей машины» Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца» Джейн Кэмпион, «Власть пса» Стивен Спилберг, «Вестсайдская история» Лучшая мужская роль Хавьер Бардем, «Быть Рикардо» Бенедикт Камбербэтч, «Власть пса» Эндрю Гарфилд, «Тик-так… БУМ!» Уилл Смит, «Король Ричард» Дензел Вашингтон, «Трагедия Макбета» Бенедикт Камбербэтч в фильме «Власть пса» Лучшая женская роль Джессика Честейн, «Глаза Тэмми Фэй» Оливия Колман, «Незнакомая дочь» Пенелопа Крус, «Параллельные матери» Николь Кидман, «Быть Рикардо» Кристен Стюарт, «Спенсер» Кристен Стюарт в фильме «Спенсер» Пенелопа Крус в фильме «Параллельные матери» Лучший актер второго плана Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей») Джесси Племонс («Власть пса») Джонатан Кимбл Симмонс («Быть Рикардо») Коди Смит-Макфи («Власть пса») Лучшая актриса второго плана Джесси Бакли («Незнакомая дочь») Ариана Дебоуз («Вестсайдская история») Джуди Денч («Белфаст») Кирстен Данст («Власть пса») Онжану Эллис («Король Ричард») Лучшая операторская работа «Власть пса» «Трагедия Макбета» «Аллея кошмаров» «Дюна» «Вестсайдская история» «Вестсайдская история» Лучший оригинальный сценарий «Белфаст» «Не смотрите наверх» «Король Ричард» «Лакричная пицца» «Худший человек на свете» Лучший адаптированный сценарий «CODA: Ребенок глухих родителей» «Сядь за руль моей машины» «Дюна» «Незнакомая дочь» «Власть пса» Лучший дизайн костюмов «Круэлла» «Сирано» «Дюна» «Аллея кошмаров» «Вестсайдская история» Лучший грим и прически «Поездка в Америку 2» «Круэлла» «Дюна» «Глаза Тэмми Фэй» «Дом Gucci» Леди Гага и Адам Драйвер в фильме «Дом Gucci» Джаред Лето в фильме «Дом Gucci» Лучший анимационный фильм «Энканто» Flee «Лука» «Митчеллы против машин» «Райя и последний дракон» Лучший короткометражный анимационный фильм «Боксбалет» «Робин» «Дело об искусстве» «Бестия» «Стеклоочиститель» «Боксбалет» Лучший фильм на иностранном языке «Сядь за руль моей машины» (Япония) «Побег» (Дания) «Рука Бога» (Италия) «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан) «Худший человек на свете» (Норвегия) Лучший звук «Белфаст» «Дюна» «Не время умирать» «Власть пса» «Вестсайдская история» Лучший оригинальный саундтрек «Не смотрите наверх» «Дюна» «Энканто» «Параллельные матери» «Власть пса» Лучшая оригинальная песня Be Alive («Король Ричард») Dos Oruguitas («Энканто») Down to Joy («Белфаст») No Time to Die («Не время умирать») Somehow You Do («Четыре хороших дня»)