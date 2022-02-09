На студии подогрели интерес к сериалу «Властелин колец»

Фанаты «Властелина колец» ранее получили радостное известие – любимое фэнтези перевоплотится в сериал. 19 января поклонникам представили полное название будущего шоу, а две недели спустя состоялся релиз 23 индивидуальных постеров персонажей проекта.

Теперь же стало известно, когда сериал «Властелин колец: Кольца власти» получит первый трейлер. По данным Variety , его показ состоится в рамках трансляции Супербоула НФЛ 13 февраля.

Примечательно, что до выхода сериала еще много времени, однако Amazon Prime Video продвигает «Кольца власти» уже сейчас, и сервис можно понять — он хочет оправдать огромные затраты на шоу. Известно, что только первый сезон проекта потребовал 465 миллионов долларов. Кроме того, создатели выложили 250 миллионов долларов, чтобы приобрести права на сериал.

«Кольца власти» расскажут о событиях Второй Эпохи Средиземья, имевших место за тысячелетия до истории, раскрытой в трилогии «Властелин колец». В актерский состав шоу входят Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Овайн Артур, Максим Болдри, Назанин Бониади, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз Кордова, Чарльз Эдвардс, Тристан Гравелл, сэр Ленни Генри и другие.