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Генсек НАТО поддержал идею пригласить Грузию и Украину на саммит альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал предложение пригласить лидеров Грузии и Украины на следующий саммит альянса, который пройдет в Мадриде 29-30 июня, сочтя такую идею хорошей. Об этом сообщает La Vanguardia.

«Я считаю, что это хорошая площадка для встреч с партнерами, но я думаю, что мы должны определиться с точным форматом»,— заявил генсек.

По информации издания, Столтенберг ответил на вопрос о том, может ли Украина стать членом альянса, не урегулировав предварительно ситуацию, сложившуюся после аннексии Крыма. «Все союзники по НАТО, включая Францию, признали право всех наций выбирать свой собственный путь», — подчеркнул он.

9 февраля, 2022 | Tags: , | Category: Мир, Новости, Украина
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