Экспертами названа честная стоимость биткоина

Реальная стоимость биткоина сейчас примерно на 12 процентов ниже его текущей цены, исходя из его волатильности по сравнению с золотом. Честную стоимость криптовалюты назвали специалисты финансового конгломерата JPMorgan Chase & Co. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на их анализ.

С учетом того, что волатильность биткоина примерно в четыре раза выше, чем у золота, реальная стоимость криптовалюты сейчас составляет около 38 тысяч долларов, подсчитали стратеги JPMorgan. Если его волатильность сократится в три раза, то реальная стоимость вырастет до 50 тысяч долларов. По данным на сегодня , биткоин торговался на уровне 43 660 долларов за монету.

Именно волатильность биткоина экономисты считают его главной проблемой. «Самым большим препятствием для биткоина в будущем является его волатильность и периоды бумов и спадов, которые препятствуют дальнейшему институциональному принятию криптовалюты», — заявили в JPMorgan. В теории долгосрочная цель для биткоина — это достижение уровня, при котором его общая рыночная стоимость окажется равна стоимости всего золота, хранящегося у частных лиц в инвестиционных целях.