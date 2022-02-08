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Встречу главы МИД ФРГ и Зеленского отменили из-за отказа в поставках оружия Украине

Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским была отменена из-за того, что власти ФРГ отказались поставлять Украине летальное оружие, а также из-за разногласий по поводу «Северного потока-2», сообщил журналист CNN Джейк Таппер со ссылкой на «источник, близкий к украинскому правительству».

Как рассказал источник, Бербок отказалась заявить, что Германия откажется от трубопровода «Северный поток-2», даже если Россия не «вторгнется» на Украину, после этого переговоры были отменены.

Кроме того, на решение повлиял отказ Германии «оказывать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно». «Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее, как союзника России, чем как союзника Запада», — добавил собеседник журналиста.
8 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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