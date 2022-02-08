Встречу главы МИД ФРГ и Зеленского отменили из-за отказа в поставках оружия Украине

Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским была отменена из-за того, что власти ФРГ отказались поставлять Украине летальное оружие, а также из-за разногласий по поводу «Северного потока-2», сообщил журналист CNN Джейк Таппер со ссылкой на «источник, близкий к украинскому правительству».

Как рассказал источник, Бербок отказалась заявить, что Германия откажется от трубопровода «Северный поток-2», даже если Россия не «вторгнется» на Украину, после этого переговоры были отменены.