В парламенте Японии выразили солидарность с Украиной

Палата представителей Японии (нижняя палата парламента) приняла резолюцию, выражающую солидарность с Украиной, а также поддержку ее суверенитету и территориальной целостности. Об этом сообщает Kyodo News.

В утвержденных документах говорится, что Токио серьезно обеспокоен ситуацией на Украине и надеется на стабильность в Украине и регионе. Кроме того, палата представителей призвала японское правительство «сделать все возможное, чтобы снизить напряженность на Украине и скорее установить мир».

Также в Kyodo сообщили, что премьер-министр Японии Фумио Кисида во время виртуального разговора с президентом США Джо Байденом выразил готовность принять «решительные меры в ответ на любое нападение» на украинскую территорию со стороны России.