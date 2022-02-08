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В парламенте Японии выразили солидарность с Украиной

Палата представителей Японии (нижняя палата парламента) приняла резолюцию, выражающую солидарность с Украиной, а также поддержку ее суверенитету и территориальной целостности. Об этом сообщает Kyodo News.

В утвержденных документах говорится, что Токио серьезно обеспокоен ситуацией на Украине и надеется на стабильность в Украине и регионе. Кроме того, палата представителей призвала японское правительство «сделать все возможное, чтобы снизить напряженность на Украине и скорее установить мир».

Также в Kyodo сообщили, что премьер-министр Японии Фумио Кисида во время виртуального разговора с президентом США Джо Байденом выразил готовность принять «решительные меры в ответ на любое нападение» на украинскую территорию со стороны России.

8 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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