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В Нью-Йорке застрелили известного 18-летнего рэпера

В Нью-Йорке застрелили 18-летнего рэпера Джейкена Маккинли, известного как Chii Wvttz. Об этом сообщает New York Daily News.

Музыканта убили около звукозаписывающей студии утром в воскресенье. На него напали, когда он сел в машину.

«Джейкен был хорошим ребенком. У него было очень доброе сердце, и он страстно любил читать рэп. Музыка была чем-то, чем он был увлечен», — заявил родственник Маккинли Шон Холмс. Он добавил, что Джейкен был хорошим подростком и примером для подражания среди своих братьев.

Неделю назад у Chii Wvttz вышел клип FUCC ALL DA BEEF. Среди других популярных треков рэпера — Don’t Trip, Geeked, BLITZ EM и GO CRAZY.

8 февраля, 2022 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес
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