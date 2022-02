Британия передаст Украине противокорабельные ракеты НАСА создадут первую в мире ракету, которая стартует с Марса и доставит оттуда на Землю грунт » В Нью-Йорке застрелили известного 18-летнего рэпера В Нью-Йорке застрелили 18-летнего рэпера Джейкена Маккинли, известного как Chii Wvttz. Об этом сообщает New York Daily News. Музыканта убили около звукозаписывающей студии утром в воскресенье. На него напали, когда он сел в машину. «Джейкен был хорошим ребенком. У него было очень доброе сердце, и он страстно любил читать рэп. Музыка была чем-то, чем он был увлечен», — заявил родственник Маккинли Шон Холмс. Он добавил, что Джейкен был хорошим подростком и примером для подражания среди своих братьев. Неделю назад у Chii Wvttz вышел клип FUCC ALL DA BEEF. Среди других популярных треков рэпера — Don’t Trip, Geeked, BLITZ EM и GO CRAZY.