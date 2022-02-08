Шимпанзе умеют обрабатывать раны — ученые

Обыкновенные шимпанзе из лесов Габона прикладывают к ранам насекомых. Возможно, благодаря этому повреждения быстрее затягиваются или меньше болят. Интересно, что шимпанзе обрабатывают таки не только собственные раны, но и раны сородичей. Как отмечается в статье для журнала Current Biology, самолечение широко распространено среди диких животных, однако это первый известный случай, когда нечеловеческие приматы пытаются лечить раны насекомыми.

Дикие животные нередко страдают от болезней и паразитов. Неудивительно, что многие из них обзавелись поведенческими навыками, которые помогают справиться с различными недугами. Например, гусеницы бабочек Grammia incorrupta избавляются от паразитических личинок ежемух (Tachinidae), поедая растения с высокой концентрацией алкалоидов. Многие птицы добавляют в гнезда отпугивающие насекомых растения и даже сигаретные окурки, а обыкновенные дрофы (Otis tarda) склевывают жуков-нарывников (Meloidae) для борьбы с гельминтами.

Самым богатым набором средств для самолечения обладают человекообразные обезьяны. Обыкновенные шимпанзе (Pan troglodytes) и бонобо (P. paniscus) проглатывают грубые листья определенных видов растений, чтобы избавиться от кишечных паразитов. Кроме того, шимпанзе, бонобо и гориллы (Gorilla) поедают плоды, обладающие антимикробной активностью. А калимантанские орангутаны (Pongo pygmaeus) натирают конечности пережеванными листьями растения Dracaena cantleyi. Предполагается, что так они борются с воспалением и болью.

Команда зоологов под руководством Симоны Пика (Simone Pika) из Оснабрюкского университета описала еще один, причем крайне необычный, способ самолечения у человекообразных обезьян. В течение пятнадцати месяцев, с ноября 2019 по февраль 2021 года, исследователи наблюдали за группой обыкновенных шимпанзе в национальном парке Лоанго на западе Габона. Данное сообщество носит название Рекамбо и состоит из примерно сорока пяти особей.

За время работ двадцать две особи разного пола и возраста по разным причинам получили семьдесят шесть открытых ран. В девятнадцати случаях пострадавшие шимпанзе ловили некое насекомое, зажимали губами, после чего помещали его на одну из открытых ран и проводили им по ее поверхности. Затем приматы извлекали насекомое из раны. Последние два пункта могли повторяться неоднократно.

Пика и ее коллеги не успели идентифицировать насекомых, которых использовали шимпанзе. Судя по всему, это были крылатые насекомые темной расцветки, прячущиеся под листьями и ветками. Длина их тела составляла около пяти миллиметров. Интересно, что шимпанзе ни разу не съели насекомых, которыми обрабатывали поврежденные участки.

Обыкновенный шимпанзе (Pan troglodytes) обрабатывает насекомым рану на левой голени.

В трех случаях о ранах шимпанзе позаботились их сородичи. В ноябре 2019 года взрослая самка по имени Сюзи поймала насекомое и приложила его к открытой двухсантиметровой ране на стопе своего сына-подростка по имени Сиа. Затем Сюзи еще дважды вытаскивала насекомое и вновь прикладывала его к ране. В октябре 2020 года другая взрослая самка, Кэрол, чистила шерсть вокруг пятисантиметровой раны на голени взрослого самца Литтлгрея. Самка поймала насекомое и передала самцу, а тот поместил его на поврежденный участок. После этого Кэрол и взрослый самец Теа пальцами перемещали существо по поверхности раны. Подошедший к ним взрослый самец Нгонде вынул насекомое из раны, подержал между губами и вернул на место. Наконец, в январе 2021 года взрослый самец Арнольд поймал насекомое, зажал губами и поместил на сантиметровую рану на правом большом пальце Литтлгрея. Двигая существо по поврежденному участку, Арнольд причмокивал губами.

Исследователи не сомневаются, что шимпанзе из группы Рекамбо пытаются лечить раны насекомыми. На это однозначно указывает контекст наблюдений. Однако остается неясным, представителей каких именно видов используют приматы — и действительно ли столь необычный способ самолечения работает. Авторы допускают, что в телах насекомых могут содержаться химические соединения, которые ускоряют заживление ран или облегчают боль. Чтобы разобраться во всех этих вопросах, необходимы дополнительные свидетельства. В любом случае, раньше специалисты не замечали нечеловеческих приматов за самолечением с использованием насекомых. Лишь некоторые приматы, например, лемуры, натирают себя секретом многоножек, чтобы избавиться от паразитов, а люди иногда используют личинок мух для очистки ран.