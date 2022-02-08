Особенности тротуарной плитки «Старый город» и разные способы укладки

Качественно – значит дорого? А вот и нет! Крепкая тротуарная плитка Старый город годами развенчивает этот миф соотношением цены и качества. Современная имитация классики, эстетичный внешний вид, универсальность и не только – рассказываем вам все нюансы этого покрытия и делимся необычными вариантами укладки.

Немного о плитке «Старый город»

Внешний вид. Тротуарная плитка «Старый город» имеет закругленные края и полностью имитирует старинную кладку. Изготавливается методом полусухого объемного прессования.

Размеры. Специфика плитки этого вида в том, что вся она одной ширины, но разной длины. Например: 120х180, 120х120, 120х90 мм. Именно это и позволяет экспериментировать с укладкой. Минимум отходов и разрезаний изделий при мощении существенно экономят ваши финансы!

Толщина. Толщина брусчатки «Старый город» – 45 мм, 60 мм и 80 мм. Разберёмся что к чему. Для укладки плитки в саду или на даче хватит 45 мм. Если у вас есть автомобиль, который находится на территории дома, выбирайте толщину 60 мм. Она же подходит и для паркингов в частных жилых комплексов. Для стоянки возле торговых центров или проезжей части нужно 80 мм. Другие такого веса не выдержат. Такая универсальность толщины дает возможность укладывать плитку везде!

Формат и цвет. Покрытие имеет удобную гладкую поверхность с минимальным углублением и швами на 3 мм.

Грамотно сочетается с экстерьером кирпичных или деревянных домов, с современными каменными фасадами. Также стильно выглядит возле новостроек. Главное – подобрать оптимальный цвет. Для яркого желтого дома подойдет сочетание желтой, оранжевой и серой плитки. Для темных зданий – монохромные цвета. Подробнее о стильном сочетании оттенков плитки расскажем в конце статьи.

Достоинства тротуарной плитки «Старый город»

Поговорим о достоинствах брусчатки «Старый город»:

Устойчивость к температурным перепадам – плитка крепкая, морозостойкая, не выгорает на солнце Легкость монтажа Водонепроницаемость Минимальная требовательность в уходе Безопасность – в жаркую погоду не выделяет в воздух вредных веществ, а во время гололеда не скользит

Варианты укладки

Удобная форма плитки позволяет укладывать её со смещением, парами или под прямым углом. Трапециевидные брусчатки при повороте дорожки сохраняют раскладку без нарушения ширины прохода – большой плюс тротуарной плитки «Старый город». Такая характеристика дает возможность делать мощение, соблюдая расположение поперечных или продольных швов между изделиями.

Вы можете чередовать цвета и положения брусчатки. Всё зависит от вашей фантазии! Мы предлагаем несколько интересных вариантов для вашего экстерьера.

Первый способ укладки – стандартный. Для этого нужно взять плитку одного или нескольких цветов и выкладывать её горизонтально, чередуя большие и маленькие плитки. Возможен также другой вариант: одна большая, две маленьких и так от начала до конца с соблюдением кратности и последовательности. Такие варианты подходят для укладки на прямых участках. Мощение будет выглядеть целостным, без проплешин.

Красивое сочетание цветов: фиолетовый, серый и желтый. Они придадут экстерьеру уюта и добавят вашему двору или любой другой территории ярких красок. Хорошо сочетаются с домами идентичных или схожих оттенков.

Второй способ – укладка блоками. Плитка выкладывается по два элемента. Две брусчатки горизонтально, две вертикально. Оптимальный вариант для заднего двора загородного дома прямоугольной формы, садовых дорожек, аллей.

Третий способ – хаотичная укладка – достаточно сложный вариант мощения, при котором должны хорошо совпадать швы соседних рядов. Плитку выкладывают в произвольном порядке. Например, сначала большую брусчатку ставим горизонтально, а две маленьких вертикально, а потом наоборот. Вариантов много. Таким образом территория будет казаться объемнее и больше. Этот способ подходит для отдельных территорий неправильной формы. Например, парковочное место возле дома или въезд на его территорию, место перед ТЦ, аллея, площадь и т.д. Хорошее сочетание цветов: желтый, белый, серый.

Четвертый способ – укладка кругами или узоры. Она добавляет экстерьеру некой изюминки. Для создания такого дизайна вам понадобится несколько цветов покрытия, пример рисунка и чуть больше свободного времени! Начинать укладывать нужно в сторону центра. Вы можете чередовать круги, делать разноцветными. Красиво выглядит сочетание красного и серого оттенков. Также можно добавить элементы желтого и черного. Если у вас дом, например, зеленый, выбирайте белый, зеленый и серый цвета. Выглядит интересно! Оптимальный вариант для площадки возле дома, зон для отдыха, беседки или арки. Такой способ делает интересный акцент на отдельном участке дома, разбавляет дизайн двора.

Перед началом работ нужно хорошо продумать, как территория должна выглядеть на выходе. Это поможет вам правильно рассчитать количество нужного материала. В идеале, можно сделать пример в графическом редакторе, найти его в интернете или воспользоваться услугами специалистов. Тогда будет проще воплощать задуманное в реальность.

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