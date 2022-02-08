Netflix приобрел фильм «Носорог» Олега Сенцова

Онлайн-премьера криминальной драмы «Носорог» Олега Сенцова состоится в конце этой весны – права приобрела стриминговая платформа Netflix. «Носорог» станет одним из немногих украинских фильмов, попавших в коллекцию стриминга.

Кроме Netflix, лента была куплена для показа в Великобритании, Франции, Италии и других странах мира. Телевизионная премьера фильма Сенцова состоится на немецко-французском телеканале ZDF/ARTE. Прокат «Носорога» в украинских кинотеатрах стартует 17 февраля 2022 года.

«Носорог» это вторая полнометражная работа украинского режиссера Олега Сенцова. Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в официальной конкурсной программе «Горизонты», украинская – прошлой осенью на Киевской неделе критики. Лента Сенцова была признана лучшей на Стокгольмском международном кинофестивале. История фильма основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

Съемки «Носорога» проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве и завершились в декабре 2020 года. Фильм создан в копродукции Украины, Польши и Германии. Украинскую сторону производства представляют продюсер Денис Иванов («Артхаус Трафик») и Олег Сенцов («Край кинем»). Польские сопродюсеры – Дариуш Яблонский, Виолетта Каминская, Изабелла Войчик (Apple Film Production), немецкие – Хайно Деккерт, Тина Бёрнер (Ma.ja.de. Fiction). Международный дистрибьютор ленты – компания WestEnd Films.