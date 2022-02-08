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Netflix перекрасит понятия добра и зла в фильме про школу

Сломанная матрица: Netflix перекрасит понятия добра и зла в фильме про школу

Netflix хочет экранизировать роман «Школа Добра и Зла». Это серия книг, ставшая бестселлером и попавшая в топ по версии NYT. Суть проста — подростковый роман про классические шаблоны. Правда, здесь добавили еще и волшебную школу. Слегка напоминает «Гарри Поттера», не так ли?

Опубликовали первый официальный кадр съемок, где Шарлиз играет декана злого факультета, а Керри Вашингтон — декана доброго. Режиссером выступил Пол Фиг — режиссер и постановщик последних «Охотников на привидений» 2016 года.

8 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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