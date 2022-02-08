НАСА создадут первую в мире ракету, которая стартует с Марса и доставит оттуда на Землю грунт

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) доверило космическому подразделению компании Lockheed Martin создание стартующей с Марса ракеты Mars Ascent Vehicle (MAV), которая позволит доставить образцы марсианских пород на Землю. Также Lockheed Martin предстоит создать оборудование, необходимое для успешного запуска аппарата

Стоимость контракта, заключенного на шесть лет, оценивается в $194 млн.

Как сообщается, MAV станет первой в мире ракетой, запущенной с другой планеты. Если планы осуществятся успешно, уже в будущем десятилетии ракета сможет доставлять на Землю образцы горных и осадочных пород, добытых на Красной планете американским марсоходом Perseverance.

Анализ этих образцов поможет дать ответ на вопрос, заданный героем классического советского новогоднего фильма: «Есть ли жизнь на Марсе»?