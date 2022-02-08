Meta грозит остановить работу Facebook и Instagram в Европе

Компания Meta может полностью прекратить работу соцсетей Facebook и Instagram в Европе. Причина — спор о месте хранения персональных данных пользователей, пишет издание Mashable со ссылкой на ежегодный отчет компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Издание отмечает, что европейские правила использования данных не позволяют Meta хранить данные европейцев на американских серверах, а возможность обрабатывать пользовательские данные между странами имеет решающее значение для бизнеса компании. Так как Meta не смогла заключить новые соглашения об обмене данными, то она рассматривает вариант прекращения работы Facebook и Instagram в Европе, пишет издание.

Тем не менее, Meta все еще надеется заключить новые соглашения в 2022 году.