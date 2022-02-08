Лондон готов ввести максимальные санкции в случае нападения России на Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что санкции и другие меры будут введены против России в случае ее нападения на Украину, и его правительство обратится к парламенту с просьбой ввести санкции против российских физических лиц и компаний.

В статье для издания The Times Джонсон сказал, что Великобритания рассматривает возможность развертывания истребителей «Тайфун» Королевских ВВС и военных кораблей Королевского флота для защиты юго-восточной Европы. Джонсон также сообщил, что министр обороны Бен Уоллес и министр иностранных дел Лиз Трасс вскоре прибудут в Москву.

Его комментарии прозвучали после того, как официальные лица в Соединенных Штатах заявили, что нападение России на Украину может произойти в ближайшие дни или недели.

Россия сосредоточила свыше 100000 военнослужащих у границы с Украиной. Москва отрицает, что планирует вторжение.

«Британские санкции и другие меры будут готовы к введению в случае любого нового нападения со стороны России», – написал Джонсон.

«Правительство обратится к парламенту с просьбой предоставить новые полномочия для введения санкций в отношении более широкого круга российских физических и юридических лиц, включая любую компанию, связанную с российским государством или работающую в секторе, имеющем стратегическое значение для Кремля».

«Я приветствую заявление Германии о том, что «Северный поток – 2» будет пересмотрен в случае вторжения».

Джонсон добавил, что Великобритания также готовится усилить боевую группу НАТО под руководством Великобритании в Эстонии.