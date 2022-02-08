Книгарня Bookletka гарантує успіх ЗНО.

Підготовку до Зовнішнього незалежного оцінювання слід починати заздалегідь, адже вона займе багато часу. В процесі підготовки учню доведеться повторити весь пройдений шкільний матеріал одразу з декількох предметів. ЗНО – це вкрай необхідна процедура, її повинні пройти усі випускники шкіл, які бажають стати абітурієнтами вищих навчальних закладів. Слід зазначити, що паралельно з цим, вони зобов’язані пройти державну підсумкову атестацію. ДПА – це комплексний іспит, який завершує процедуру шкільного навчання, він являється кінцевою точкою в освоєнні середньоосвітньої програми та засвідчує її успішність. Проте існує можливість полегшити собі життя, адже дані по ЗНО можуть бути зараховані в якості результатів ДПА. Простіше кажучи, здача одного іспиту закриває питання із оцінювання і атестації, двох зайців одним махом!

Звичайно наполегливість та завзяття, це те що потрібно для успішної підготовки до іспитів, прийдеться витратити багато часу і сил. Але відновлення знань з декількох предметів за весь період навчання потребує структурного підходу. Для того, щоб підготовка до ЗНО і ДПА була максимально результативною, слід придбати спеціальні навчально-методичні матеріали: https://www.bookletka.com/zno.html

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