FT: Путин и Макрон «заключили сделку» по деэскалации ситуации вокруг Украины без Украины

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон «заключили сделку» по снижению напряженности в ситуации вокруг Украины путем вывода российских войск из Белоруссии по окончании совместных с Минском учений, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на французские официальные лица. При этом остальные участники НАТО, а также Украина пока не в курсе сути предварительной договоренности.
Утверждается, что по завершении маневров из Беларуси уйдут 30 тыс. российских военных.
Как утверждает издание, Путин и Макрон договорились о том, что Россия не будет предпринимать новых «военных инициатив». Кроме того, Москва согласилась участвовать в диалоге относительно развертывания собственных вооруженных сил.
Между тем на пресс-конференции по итогам прошедших в Москве переговоров с Путиным французский лидер заявил, что его страна должна построить безопасность и стабильность в Европе, и для этого могут быть использованы не просто новые, а даже «новаторские» решения, в том числе в рамках ОБСЕ.
Более того, он считает, что ближайшие дни станут решающими в вопросе деэскалации на границе России и Украины.
Leave a Reply