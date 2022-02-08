FT: Путин и Макрон «заключили сделку» по деэскалации ситуации вокруг Украины без Украины

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон «заключили сделку» по снижению напряженности в ситуации вокруг Украины путем вывода российских войск из Белоруссии по окончании совместных с Минском учений, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на французские официальные лица. При этом остальные участники НАТО, а также Украина пока не в курсе сути предварительной договоренности.

Однако уже известно, что Зеленский посредством Верховной Рады отозвал законопроект «Про засади державної політики перехідного періоду», що передбачав правила реінтеграції окупованих територій.

Утверждается, что по завершении маневров из Беларуси уйдут 30 тыс. российских военных.

Как утверждает издание, Путин и Макрон договорились о том, что Россия не будет предпринимать новых «военных инициатив». Кроме того, Москва согласилась участвовать в диалоге относительно развертывания собственных вооруженных сил.

Между тем на пресс-конференции по итогам прошедших в Москве переговоров с Путиным французский лидер заявил, что его страна должна построить безопасность и стабильность в Европе, и для этого могут быть использованы не просто новые, а даже «новаторские» решения, в том числе в рамках ОБСЕ.

Более того, он считает, что ближайшие дни станут решающими в вопросе деэскалации на границе России и Украины.