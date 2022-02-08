Джейсон Стэйтем стал отцом во второй раз

У супермодели Роузи Хантингтон-Уайтли и актера Джейсона Стэйтема родился второй ребенок – девочка. Об этом сообщило издание Daily Мail со ссылкой на близкого родственника пары.
Отмечается, что 34-летняя Хантингтон-Уайтли родила дочку в среду, 2 февраля, в Лондоне.
Звезды пока официально не подтвердили эту информацию.
Напомним, о беременности Рози объявила в августе прошлого года.
У нее и Джейсона подрастает сын Джек Оскар, который родился в июне 2017 года.
Хантингтон-Уайтли и Стэтхэм встречаются с 2010 года. Они обручились в январе 2016 года, однако свадьбу пока не сыграли.
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