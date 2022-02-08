Дочь Джонни Деппа застукали разгуливающей без белья

Единственная дочка Джони Деппа и Ванессы Паради пошла по стопам звездных родителей. Лили-Роуз Мелоди Депп выросла красоткой, как ее мама, и уже метит на большие роли, как ее скандальный отец. Но от французской модели девушка переняла не только яркую внешность.

Ванесса Паради неоднократно заявлялась на красные дорожки без нижнего белья, предпочитая не надевать его ни под полупрозрачные топы, ни под плотные кофты, а вот Лили-Роуз пошла дальше, появившись без лифчика на прогулке со своим женихом — французско-арабским рэпером Ясином Штайном.

На снимках, слитых в Сеть порталом Hollywoodlife, можно увидеть, что сладкая парочка прошлась по жаркому Лос-Анджелесу, выбрав для палящего солнца прикид all-black: Лили-Роуз в защитной маске и темных очках надела мешковатые спортивные штаны, дополнив образ прозрачной черной майкой, не доходящей до пупка.