Байден: Если Россия вторгнется на Украину, «Северного потока-2» больше не будет

Газопровод «Северный поток-2» не будет работать, если Россия вторгнется на территорию Украины, заявил президент США Джо Байден после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров, Байден подчеркнул: «Если Россия вторгнется, если танки, войска пересекут границу Украины снова, то „Северного потока-2“ больше не будет. Мы сделаем это. Я обещаю, мы сможем это сделать».

Кроме того, Байден рассказал, что главной темой переговоров, занявшей больше всего времени, стала ситуация вокруг Украины. По его словам, США вместе с ФРГ и другими союзниками «работают вместе, чтобы добиться дипломатического урегулирования ситуации».