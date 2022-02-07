В Еврокомиссии обвинили Кремль в «газовом шантаже», а поведение «Газпрома» назвали странным

Кремль продолжает использовать поставки газа как средство оказания политического давления. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.
По ее словам, об этом в том числе свидетельствует странное поведение монополиста «Газпрома», которые не заинтересован в наращивании поставок газа в Европу, несмотря на огромный спрос и рекордные цены на топливо.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский союз ведет переговоры с США и другими странам об увеличении поставок газа в Европу. По ее словам, партнерство строится с США, которое главным образом касается наращивания поставок СПГ, а также с другими поставщиками, например с Норвегией.
Отметим, Россия поставляет около 40% топлива в ЕС.
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