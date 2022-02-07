В Англии нашли странный римский некрополь с обезглавленными людьми

Археологи провели раскопки в графстве Бакингемшир и обнаружили римское поселение, располагавшееся на исторической дороге Уотлинг-стрит. Они нашли остатки жилых и хозяйственных сооружений, предметы быта и многочисленные монеты. Исследователи также раскопали некрополь, в котором примерно каждый десятый из 425 погребенных оказался обезглавлен, причем у части из них череп находился в ногах или рядом с ними. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта HS2.

В Великобритании идет строительство высокоскоростной железной дороги HS2 (High Speed 2), которая призвана связать Лондон с крупными городами графств Центральной и Северной Англии. Параллельно с реализацией этого масштабного инфраструктурного проекта ведутся охранно-спасательные археологические раскопки, которые уже принесли многочисленные результаты. Так, только для строительства железнодорожной станции в Бирмингеме ученые раскопали кладбище XIX века, на котором были захоронены около 6500 человек, а также обнаружили остатки старейшего вокзала города, построенного еще в первой половине XIX века.

За время раскопок, начавшихся в 2019 году, археологи обнаружили памятники и артефакты разных эпох, охватывающих последние пять тысяч лет истории. Среди них выделяются и находки римского времени. Так, в Бакингемшире исследователи нашли три каменных бюста, выполненных в римском стиле, а также редкий шестигранный стеклянный сосуд и резную деревянную фигурку. В Нортгемптоншире археологи раскопали остатки большого торгового поселения с многочисленными предметами — ювелирными изделиями, монетами и керамикой.

Фрагменты самосского сосуда Римская брошь Археологи сообщили о результатах охранно-спасательных работ, предваряющих строительство высокоскоростной железной дороги HS2 недалеко от города Эйлсбери в графстве Бакингемшир. В течение года ученые вели раскопки на месте римского поселения, располагавшегося вдоль основной дороги того периода — Уотлинг-стрит. Они нашли остатки жилых и хозяйственных сооружений, в том числе использовавшихся для пивоварения.

Исследователи обнаружили более 1200 монет и свинцовых весов, которые указывают на то, что в древности на поселении велась торговля. Возможно, на расширенном участке дороги существовал рынок. Среди других находок из металлов они отметили предметы быта — ложки, булавки и броши. Кроме того, на памятнике была найдена игральная кость, а также колокольчики. По мнению археологов, помимо местных жителей, на этом поселении, вероятно, регулярно останавливались путешественники и солдаты, направлявшиеся в Алчестер и обратно.

Игральная кость, обнаруженная в Бакингемшире Кремневый наконечник стрелы, который, похоже, относится к раннему бронзовому веку

Археологи сообщили, что они раскопали крупнейший известный некрополь Бакингемшира позднеримского времени. Они обнаружили около 425 погребений по обряду ингумации и кремации. Примерно десять процентов захороненных людей оказались обезглавлены, причем у части из них черепа находились между ног или рядом с ними. Похоже, эти останки принадлежали преступникам или изгоям, что в целом достаточно характерно для погребальных комплексов позднеримского периода.