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Украина получила оружия и боеприпасов от партнеров на 1,5 млрд долларов

За прошедшие три месяца Украина получила от западных стран более тысячи тонн оружия и боеприпасов общей стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в Facebook.

По его словам, с начала очередного обострения в Донбассе украинский МИД фактически работает в усиленном «антикризисном режиме» и продолжает консолидировать международную коалицию против «российской агрессии». «Благодаря этой работе сегодня Украина получает усиленную политическую, экономическую поддержку и поддержку в сфере безопасности», — сказал Кулеба.

7 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина
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