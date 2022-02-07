Украина получила оружия и боеприпасов от партнеров на 1,5 млрд долларов

За прошедшие три месяца Украина получила от западных стран более тысячи тонн оружия и боеприпасов общей стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в Facebook.

По его словам, с начала очередного обострения в Донбассе украинский МИД фактически работает в усиленном «антикризисном режиме» и продолжает консолидировать международную коалицию против «российской агрессии». «Благодаря этой работе сегодня Украина получает усиленную политическую, экономическую поддержку и поддержку в сфере безопасности», — сказал Кулеба.