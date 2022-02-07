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«Реинкарнация Безработного» — очень неплохое «подростковое» аниме

«Реинкарнация Безработного»
Идея простая и хорошо реализованная, да и еще создатели решили хайпануть здорово на сексуализации.
Потому «мудрий японський нарід» втянул ее в ТОП-10 за год по просмотрам.
Молодой безработный мужчина-хикикомори погибает под колесами машины. И.., реинкарнирует с полным сохранением памяти и интеллекта в новом мире, где есть средневековье, магия и какие-то непонятные технологии.
Он собственно и становится известным магом и мудрым не по годам ребенком.
Сделано неплохо, но — 18++ я бы дал за сексуализацию персонажей. Это простой путь к сердцу взрослеющих юнош и девушек, но именно за это от меня минус сериалу, сделанному интересно, хоть и немного линейно.
Даю 8 из 10.
Стоит ли посмотреть? Стоит — один раз. Но некоторые вещи не всем понравятся — слишком прямолинейно и грубовато. Хотя — с 16 и до 21 зайдет.

Виталий Рождаев
7 февраля, 2022 | Tags: , , | Category: Кино, Новости
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