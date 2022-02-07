«Реинкарнация Безработного» — очень неплохое «подростковое» аниме

«Реинкарнация Безработного»

Идея простая и хорошо реализованная, да и еще создатели решили хайпануть здорово на сексуализации.

Потому «мудрий японський нарід» втянул ее в ТОП-10 за год по просмотрам.

Молодой безработный мужчина-хикикомори погибает под колесами машины. И.., реинкарнирует с полным сохранением памяти и интеллекта в новом мире, где есть средневековье, магия и какие-то непонятные технологии.

Он собственно и становится известным магом и мудрым не по годам ребенком.

Сделано неплохо, но — 18++ я бы дал за сексуализацию персонажей. Это простой путь к сердцу взрослеющих юнош и девушек, но именно за это от меня минус сериалу, сделанному интересно, хоть и немного линейно.

Даю 8 из 10.

Стоит ли посмотреть? Стоит — один раз. Но некоторые вещи не всем понравятся — слишком прямолинейно и грубовато. Хотя — с 16 и до 21 зайдет.

Виталий Рождаев