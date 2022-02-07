Полезные свойства артишока

Артишок — это не только максимально фотогеничное и красиво растение, но и целый кладезь витаминов и полезных свойств, для человека. Многие по ошибке считают артишоки овощами, хотя на самом деле это разновидность чертополоха, которые веками использовались человеком, благодаря его лечебным свойствам. На сегодняшний день

артишок купить может любой желающий, он доступен в крупных супермаркетах и на рынках, среди овощей.

Наиболее полезные особенности артишока для здоровья человека:

Чертополох содержит в себе низкий уровень жира, но большое количество клетчатки, минералов, витаминов и антиоксидантов. Одно растение обеспечивает человека 23-28% рекомендуемой нормы потребления клетчатки в день.

На 60 калорий артишока, приходится приблизительно 4 грамма белка, что значительно выше, чем в другой растительной пище.

Артишок, это одно из немногих растений, которое содержит хлорогеновую кислоту. Это разновидность антиоксиданта, обладающего высокими противовоспалительными свойствами, а также могут снизить риск развития некоторых видов рака, заболеваний сердца и диабета.

Артишоки положительно воздействуют на холестерин, снижая “плохой” холестерин ЛПНП, и повышая “хороший” ЛПВП.

Артишок оказывает положительное влияние на артериальное давление, нормализуя его, поскольку является отличным источником калия.

Полезные свойства артишока также благотворны для печени, защищая ее от повреждения и активизируя рост новых здоровых тканей.

Для пищеварительной системы, артишок выполняет роль пробиотиков, поставляя качественную клетчатка, которая нормализует пищеварительный тракт, сохраняет полезные кишечные бактерии и снижает риск некоторых видов рака кишечника. Также артишок активно борется с синдромом раздраженного кишечника.

Чертополох используется диабетиками и людьми, желающими похудеть. Исследование доказало, что регулярное потребление листьев артишока, существенно снижает уровень сахара в крови.

Как употреблять артишок.

Несмотря на огромную пользу, артишок имеет также некоторые противопоказания для употребления. Перед употреблением экстракта артишока, или его листьев, рекомендуется ознакомится с противопоказаниями.

Противопоказания:

Аллергия на артишоки или их экстракты. Как правило, риск выше у тех людей, кто уже имеет аллергию на растения семейства артишоков, среди которых ромашка, подсолнухи, бархатцы и хризантемы.

Воздействие артишоков на беременных недостаточно изучено, поэтому при беременности, рекомендуется исключить артишок из своего рациона.

Поскольку артишоки активируют выработку желчи, людям с камнями в желчном пузыре или с обструкцией желчных протоков, необходимо избегать употребление чертополоха или его экстракта.

При сомнениях касательно употребления данного растения, рекомендуется проконсультироваться со своим лечащим врачом. Артишоки приносят огромную пользу здоровью человека, если правильно их употреблять и не иметь противопоказаний.