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ODD Taxi — пару слов после просмотра

Ура! Наконец-то свершилось!
Мы досмотрели ODD Taxi (Случайное Такси) и я теперь знаю, кто такой таксист Одокава.
Аниме-сериал определенно лучший сериал года. И в финальной серии раскрываются все секреты. Но!
Финал остается открытым — интрига в последнем пассажире такси.
Что же касается Одокавы, то готовится полнометражный фильм и рейтинги сериала уже 9,8 из 10.
Ну, а если в двух словах о том, что мне напомнил сериал — то почему-то «Револьвер» Гая Ричи. И может быть немного «Человека дождя». Какие-то внутренние отголоски в душе.
Но он совсем не такой грустый.
Одокава стал еще лучше, нашел любимую женщину, а главное — у него есть друг в шкафу )
ПС — если вы еще не посмотрели ODD Taxi , то как можно скорее это сделайте.
Дисней одним из первых обратил внимание на то, что с помощью животных можно акцентировать внимание на тех или иных качествах личности людей.
Киношита Баку сделал это по своему очень изящно и интересно.
Виталий Рождаев
7 февраля, 2022 | Tags: , , | Category: Видео, Кино, Новости
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