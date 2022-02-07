ODD Taxi — пару слов после просмотра

Ура! Наконец-то свершилось!

Мы досмотрели ODD Taxi (Случайное Такси) и я теперь знаю, кто такой таксист Одокава.

Аниме-сериал определенно лучший сериал года. И в финальной серии раскрываются все секреты. Но!

Финал остается открытым — интрига в последнем пассажире такси.

Что же касается Одокавы, то готовится полнометражный фильм и рейтинги сериала уже 9,8 из 10.

Ну, а если в двух словах о том, что мне напомнил сериал — то почему-то «Револьвер» Гая Ричи. И может быть немного «Человека дождя». Какие-то внутренние отголоски в душе.

Но он совсем не такой грустый.

Одокава стал еще лучше, нашел любимую женщину, а главное — у него есть друг в шкафу )

ПС — если вы еще не посмотрели ODD Taxi , то как можно скорее это сделайте.

Дисней одним из первых обратил внимание на то, что с помощью животных можно акцентировать внимание на тех или иных качествах личности людей.

Киношита Баку сделал это по своему очень изящно и интересно.

Виталий Рождаев