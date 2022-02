Украина может стать местом первой настоящей войны беспилотников Звезда «50 оттенков серого» возвращается в большое кино » Морозиво Ben and Jerry’s через позицію щодо України закликають бойкотувати Міжнародні експерти закликають бойкотувати виробника морозива Ben&Jerry’s через їхню позицію щодо України. 3 лютого на твітер-сторінці американського виробника морозива Ben & Jerry’s з’явився пост із критикою рішення Адміністрації Байдена надіслати додаткові війська на східний кордон НАТО, зокрема до Польщі та Румунії, щоб стримати агресію Росії стосовно України. “Неможливо одночасно запобігати війні та готуватися до неї. Ми закликаємо президента Байдена до деескалації напруги, працювати заради миру, а не готуватися до війни. Рішення відправити ще тисячі американських військових до Європи у відповідь на погрози Росії проти України лише розпалює вогонь війни”, — таку позицію щодо ситуації навколо напруги в Україні висловила компанія-виробник морозива. У відповідь впродовж цих вихідних низка авторитетних оглядачів та посадовців відреагували на заяву Ben & Jerry’s. Зокрема, відома американська політична оглядачка, письменниця та авторка видання The Atlantic Енн Епплбаум задається питанням, чому виробник морозива звинувачує США у агресії, яку демонструє Росія. “Путін зібрав найбільшу концентрацію сил у Європі від 1945 року, готуючись до того, що може стати широкомасштабним неспровокованим вторгненням в Україну. І що ж… у всьому винна американська агресія? Навіть для компанії з виробництва морозива це дивовижна логіка”, — пише Енн Епллбаум. Речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Зарін у Твітері нагадав, хто провокує війну в Україні. “До Ben and Jerry’s, щоб освіжити вашу память: Росія веде війну проти України з 2014 року. Наразі це досі Росія, яка все ще чинить військовий тиск на Україну і, ймовірно, готує наступне вторгнення. Своєю заявою ви допомагаєте Росії приховати їхню агресію. Сором вам!”, — зазначив речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Зарин. “Якби НАТО і Україна погодились заморозити на 10 років переговори про членство, чи ви вважаєте, що Путін припинив би підривати суверенітет та територіальну цілісність України? Лишив би Донбас? Звісно ж ні!”, — пояснює на Твітері колишній посол США в Росії, професор Стенфордського університету Майкл Макфол. В наступному своєму пості дипломат пише, що до війни готується не Байден, а Путін. Шашанк Джоші, редактор новин з питань оборони у журналі The Economist дивується, що рішення Білого дому відправити незначну кількість військ викликає критику. Адже у регулярних військових навчаннях НАТО бере участь значно більше військ. «Щодо американських військ у Європі, давайте розберемося. Поблизу України перебуває 130 тисяч російських військових. США відправляють 1 тисячу 700 нових військових до Румунії та 1 тисячу військових, які вже базуються в Німеччині, переправляють до Польщі на тимчасовій основі. Для порівняння, у навчаннях Trident Juncture у 2018 року брали участь 20 000 американців» «Ці війська не для того, щоб стримувати напад Росії на Україну. Вони — там, щоб заспокоїти вразливих союзників по НАТО у розпал найбільшого нарощування військ та військової кризи в Європі за покоління. На краще чи на гірше, але вони є видимою і відчутною ознакою прихильності США», — додає редактор журналу The Economist. “Чому дехто на цій платформі (Твітер — ред.) вважає, що це нормально, якщо Путін захоче розпочати повномасштабне вторгнення в суверенну країну? Ще гірше, коли виправдовуються, чому він може це робити. Позиції, які я зустрічаю, дійсно дивні, враховуючи, що Путін вторгнувся і окупував частину України, Молдови, Грузії”, — пише на Твітері американська експертка, співробниця Центру з аналізу Європейської політики Ольга Лаутман. А лондонський оглядач Алекс Кокчаров закидає виробнику морозива, що їхня критика спрямована не за адресою. “Чому ви не просите Путіна припинити погрожувати Україні новим повним вторгненням, яке призведе до десятків тисяч загиблих і мільйонів переселенців?”, — пише оглядач на своїй Твітер-сторінці. Ще один британський експерт Тімоті Еш додає: «Путін переміщує 100 тисяч військових до кордону з Україною – Ben and Jerry’s не реагує. Байден відправляє 2 тисячі військ до Європи — B&J робить цю дивну заяву. Чи багато вони продають морозива в Росії?» Пол Массаро із Гельсінської комісії США нагадує, захист України забезпечує безпеку Європи, а в ситуації із російською агресією розставляє крапки над і. “Путінська криза насправді дуже зрозуміла. Путін – агресор, який загрожує найкривавішою війною з часів Другої світової війни. НАТО та Україна працюють над тим, щоб запобігти війні, показуючи Путіну, що вторгнення передбачатиме величезні витрати”, — пише Пол Массаро, радник у Конгресі із протидії корупції, член Гельсінської Комісії США. Чимало оглядачів закликають бойкотувати виробника американського морозива через їхню позицію щодо України. Зокрема, Наталія Яресько, колишня міністерка фінансів України, яка нині від американського уряду головує в Раді з фінансового нагляду та управління в Пуерто-Рико, написала у Твітері: “Ваші коментарі показують брак розуміння. Потурання не зупинить агресора. Як не зупинило під час ІІ Світової війни. Вам має бути соромно. Ми ніколи не забудемо”. Після посту вона додала хештег #Boycottbenandjerrys (Байкот — компанії “Бен енд Джерріс”). До бойкоту закликав і колишній заступник директора з питань інновацій у НАТО Едвард Гантер Крісті. Він нагадує, що США не відправляє війська в Україну, а для захисту від агресії сусідніх з Україною країн-членів НАТО.