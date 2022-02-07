Микрокредиты или ломбард — куда выгодней обращаться?

Постоянный рост цен, а также непредвиденные траты вынуждают многих обращаться к организациям, которые выдают деньги в долг. Чтобы не тратит время на бумажную волокиту в банке, многие отдают предпочтение микрофинансовым организациям и ломбардам. Эти учреждения имеют минимум требования (в отличие от банков), и позволяют в сжатые сроки получить необходимую сумму. Например, обратившись в компанию Grivni деньги на карточку поступают спустя 10 минут после одобрения заявки. Что же выгодней — микрокредиты или ломбарды?

Принцип работы

МФО совершают работу по простой схеме. Клиент предоставляет паспорт и ИНН, выбирает подходящую программу — сумму и сроки возвращения. Здесь важно учесть, что чем дольше срок договора, тем выше ставка процента. Личное посещение не требуется. Оформление кредита выполняется онлайн. Кредитные средства перечисляются на карточку клиента или электронный кошелек.

В ломбарде помимо проверки паспорта необходимо предоставить залог. Самые актуальные варианты:

ювелирные украшения;

антиквариат;

ценные бумаги;

транспортные средства.

Оценщик устанавливает цену на предмет залога, и выдает займ в размере установленной суммы (но не больше). Выплата осуществляется преимущественно только наличными, изредка предоставляется возможность выплаты на карту или банковский счет. В течении указанного срока, залог можно выкупить. Это и есть главное отличие принципа работы МФО и ломбардов. В микрофинансовой организации можно взять как небольшой займ, так и крупную сумму. Ломбард же выдаст в долг определенную сумму.

Ставки

В МФО и в ломбарде ставки устанавливаются за каждый день пользования займом. В случае досрочного погашения или выкупа залога, установленная ставка снижается. Ломбарды работают с суточной ставкой 0,2 -0,5%. При нестабильных рыночных ценах на золото, ставка может возрасти. В случае невыплаты процентов, залог будет продан без права выкупа. Микрофинансовые организации обычно работают по ставкам 2-3% в сутки. Но, многие компании предлагают выгодные предложения как новичкам, так и постоянным клиентам, снижая ставку до 0-0,1%.

В борьбе микрокредиты VS ломбард все же предпочтение стоит отдать МФО. Это надежный и выгодный способ получении займа. А работа компаний ориентирована на клиента, и предлагает на выбор большое количество предложений.