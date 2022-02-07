Глава Европарламента: ЕС ответит на газовый кризис снижением топливной зависимости от России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз готов ответить на стремительный рост цен на газ, «разгоняющих» инфляцию, снижением «газовой зависимости» Евросоюза от РФ. Именно этой теме будет посвящено совместное заседание Энергетического совета ЕС — США, назначенное на 7 февраля.

Речь будет идти, в частности, о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС.

«Энергетическая политика всегда имеет большое значение в отношениях между ЕС и Россией: более 40% импорта газа в ЕС поступает из России, а 60% доходов от импорта в Россию поступает из ЕС», — подчеркивает Боррель, признающий тем не менее, что российский «Газпром» полностью выполнил принятые на себя обязательства по поставкам природного газа в страны Европы.

Ранее Боррель заявил о том, что ЕС и США готовы обеспечить энергобезопасность как Украины, так и Европы в целом.