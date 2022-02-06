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Звезда 50 оттенков серого станет частью киновселенной Marvel

Звезда 50 оттенков серого станет частью киновселенной Marvel

Есть информация, что она сыграет роль пожилой женщины с миастенией с экстрасенсорными способностями.

Американская актриса и модель Дакота Джонсон, которая прославилась ролью Анастейши Стил в фильме Пятьдесят оттенков серого, вероятно готовится к съемкам в картине киновселенной Marvel. Об этом пишет Deadline.

Издание отмечает, что актриса ведет переговоры о главной роли в фильме Мадам Паутина, который стане спин-оффом Человека-паука.

Роль предполагает представление пожилой женщины с миастенией, которая подключена к системе жизнеобеспечения, похожей на паутину. Она никогда активно не боролась ни с одним злодеем. Однако старушка обладает экстрасенсорными способностями и является версией Доктора Стрэнджа от Sony.

6 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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