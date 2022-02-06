Украина в феврале на 72 часа отключится от энергосетей России и Белоруссии

Украина в феврале на 72 часа отключится от энергосетей России и Белоруссии. Решение обусловлено тем, что страна собирается протестировать изолированную работу, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на источники (перевод РБК).

По данным издания, тест продлится с 24 по 26 февраля, сообщала украинская сторона белорусской, передает БелТА. Еще одно такое тестирование, как передает Welt, запланировано на лето.

Ранее в Минэнерго Украины заявили, что Киев не будет возобновлять с ноября импорт электричества из России и Белоруссии. Позднее оказалось, что запасов угля не хватает, и Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии.