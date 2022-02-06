У Джейсона Стэтхэма и Роузи Хантингтон-Уайтли родилась дочь

Джейсон Стэйтем женат на Роузи Хантингтон-Уайтли уже 10 лет. Первенцем был сын Джек Оскар, а теперь Роузи родила дочь. Об этом изданию DailyMail. рассказал один из членов семьи, официальное же заявление родители планируют позже.

Сама беременность ни для кого не стала секретом — Роузи рассказала об этом в своем Instagram в конце августа, показав фотокарточку с животом. Сам Джейсон не особо распространяется на личные темы.

Первенец у пары появился в 2017 году, через год после свадьбы. А познакомились они за 6 лет до свадьбы — в 2010 году. Знакомы пары полагают, что на этом звездная чета не сотановится. Стэтем не раз говорил, что хочет близняшек, а их, как известно, пока у него нет.