Розамунд Пайк сыграет в фантастике про пандемию вируса

Розамунд Пайк исполнит главную роль в фантастическом триллере-аллегории под названием «Грипп богатых».

По сюжету на мир обрушится пандемия загадочного вируса, убивающего исключительно богатых. Зараза будет косить сперва миллиардеров, затем миллионеров, после просто зажиточных и состоятельных людей. Богатство, которое всегда было привилегией и источником всевластия, станет главным смертельным изъяном на планете.

У руля оригинального проекта стоит испанский режиссер Гальдер Гастелу-Уррутия, известный по антиутопическому триллеру «Платформа». Съемки запланированы на вторую половину 2022 года.