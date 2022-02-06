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Розамунд Пайк сыграет в фантастике про пандемию вируса

Розамунд Пайк сыграет в фантастике про пандемию вируса

Розамунд Пайк исполнит главную роль в фантастическом триллере-аллегории под названием «Грипп богатых».

По сюжету на мир обрушится пандемия загадочного вируса, убивающего исключительно богатых. Зараза будет косить сперва миллиардеров, затем миллионеров, после просто зажиточных и состоятельных людей. Богатство, которое всегда было привилегией и источником всевластия, станет главным смертельным изъяном на планете.

У руля оригинального проекта стоит испанский режиссер Гальдер Гастелу-Уррутия, известный по антиутопическому триллеру «Платформа». Съемки запланированы на вторую половину 2022 года.

6 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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