Россия сымитирует начало ядерной войны

Россия запланировала на февраль крупные учения с использованием всей ядерной триады.Пуски баллистических ракет всех типов базирования (шахтного, подводного, воздушного), де-факто имитирующие начало ядерной войны, по американским данным, состоятся в середине февраля.

Об этом председатель Объединенного комитета начальников штабов Майк Милли директор разведки США Аврил Хейнс сообщили в четверг американским конгрессменам, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом заседания, состоявшегося за закрытыми дверями.

Обычно Россия проводит учения «ядерной триады» осенью, но в этот раз их было решено сдвинуть на февраль — время, когда, как считают в Вашингтоне, открывает «окно» для возможного вторжения в Украину.

Источник близкий к Минобороны, подтверждает: учения «Гром» с участием российской ядерной триады «запланированы на начало 2022 года».

Обычно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на полигоне Чижа на севере России. Также выполняется учебно-боевой пуск МБР из состава Ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты Дальней авиации ВКС РФ.

«Это было было невероятно провокационным и зловещим посланием, если бы они это сделали одновременно со вторжением в Украину», — говорит эксперт по политике в области ядерных вооружений Института Хадсона в Вашингтоне Ребекка Хайнрихс.