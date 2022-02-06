Рекомендации при покупке квартиры

Покупка квартиры – ответственное дело, которое требует щепетильного подхода. Прежде всего, комфорт вашей дальнейшей жизни зависит от места приобретения недвижимости. Поэтому очень важно выбрать удобный и уютный город, одним из которых является Красноярск.

Почему Красноярск

Город известен высокой развитостью инфраструктуры, хорошей транспортной развязкой, близким расположением к природе, лесными насаждениями. Большинство домов имеют закрытые дворы, что особенно безопасно для молодой семьи с маленьким ребенком. Есть придомовые территории, где можно погулять и хорошо проводить досуг. Если вы хотите купить однокомнатную квартиру в Красноярске, ознакомиться с интересными предложениями можно на сайте https://kras.etagi.com/zastr/odnokomnatnye-kvartiry/. Вы сможете выбрать вариант, который будет вас устраивать по всем параметрам. Приобретя здесь однокомнатную квартиру, вы получаете свободу, чистый воздух, множество вариантов для отдыха.

Преимущества однокомнатной квартиры

Главным и неоспоримым достоинством является относительно невысокая оплата за услуги ЖКХ.

Среди других достоинств можно выделить:

небольшие трудозатраты на уборку жилплощади;

разнообразие планировок, что позволяет выбрать квартиру с балконом, кладовкой, совместным или раздельным санузлом;

универсальность комнаты (возможность применять ее в роли гостиной и спальни).

Если есть необходимость, однокомнатную квартиру легче продать.

Что учитывается при расчете стоимости

Общая стоимость зависит от следующих моментов:

этаж, на котором располагается квартира;

материал возведенного дома: панель, кирпич, монолит;

район Красноярска;

наличие раздельной или совместной планировки ванной комнаты;

наличие лоджии балконного места.

На что обращать внимание при выборе

Покупая однокомнатные апартаменты в Красноярске, нужно учитывать множество факторов. Например, удаленность дома от места работы, школы или садика, от центра города. При наличии автотранспорта можете условно рассчитать, сколько времени будете тратить на дорогу в нужное место. Если говорить о новострое, то в центре однокомнатная квартира в новом доме будет ощутимо дороже, чем на окраине Красноярска.

Район нужно выбирать со всеми удобствами: наличие аптек, продуктовых магазинов, поликлиник, школ, детсадов, торговых комплексов. Владельцу автомобиля нужно обращать внимание на присутствие парковочных мест.

Жилой комплекс должен находиться далеко от вредных производств, химикатов и свалки. Немаловажным моментом является наличие парков и скверов.