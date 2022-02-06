Рекомендации при покупке квартиры

Покупка квартиры – ответственное дело, которое требует щепетильного подхода. Прежде всего, комфорт вашей дальнейшей жизни зависит от места приобретения недвижимости. Поэтому очень важно выбрать удобный и уютный город, одним из которых является Красноярск.
Почему Красноярск
Город известен высокой развитостью инфраструктуры, хорошей транспортной развязкой, близким расположением к природе, лесными насаждениями. Большинство домов имеют закрытые дворы, что особенно безопасно для молодой семьи с маленьким ребенком. Есть придомовые территории, где можно погулять и хорошо проводить досуг. Если вы хотите купить однокомнатную квартиру в Красноярске, ознакомиться с интересными предложениями можно на сайте https://kras.etagi.com/zastr/odnokomnatnye-kvartiry/. Вы сможете выбрать вариант, который будет вас устраивать по всем параметрам. Приобретя здесь однокомнатную квартиру, вы получаете свободу, чистый воздух, множество вариантов для отдыха.
Преимущества однокомнатной квартиры
Главным и неоспоримым достоинством является относительно невысокая оплата за услуги ЖКХ.
Среди других достоинств можно выделить:
- небольшие трудозатраты на уборку жилплощади;
- разнообразие планировок, что позволяет выбрать квартиру с балконом, кладовкой, совместным или раздельным санузлом;
- универсальность комнаты (возможность применять ее в роли гостиной и спальни).
Если есть необходимость, однокомнатную квартиру легче продать.
Что учитывается при расчете стоимости
Общая стоимость зависит от следующих моментов:
- этаж, на котором располагается квартира;
- материал возведенного дома: панель, кирпич, монолит;
- район Красноярска;
- наличие раздельной или совместной планировки ванной комнаты;
- наличие лоджии балконного места.
На что обращать внимание при выборе
Покупая однокомнатные апартаменты в Красноярске, нужно учитывать множество факторов. Например, удаленность дома от места работы, школы или садика, от центра города. При наличии автотранспорта можете условно рассчитать, сколько времени будете тратить на дорогу в нужное место. Если говорить о новострое, то в центре однокомнатная квартира в новом доме будет ощутимо дороже, чем на окраине Красноярска.
Район нужно выбирать со всеми удобствами: наличие аптек, продуктовых магазинов, поликлиник, школ, детсадов, торговых комплексов. Владельцу автомобиля нужно обращать внимание на присутствие парковочных мест.
Жилой комплекс должен находиться далеко от вредных производств, химикатов и свалки. Немаловажным моментом является наличие парков и скверов.
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