Раскрыт секретный доклад ООН по ядерному оружию КНДР

Северная Корея в прошлом году продолжала развитие программ в области ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом говорится в секретном докладе Совбеза ООН, выдержки из которого публикует Reuters.

Независимые наблюдатели, контролирующие выполнение наложенных на Пхеньян санкций, указали, что КНДР наращивает потенциал по производству ядерных расщепляющихся материалов, а также значительно продвинулась в испытаниях ракет. «КНДР продемонстрировала повышенные возможности быстрого развертывания, широкую мобильность (в том числе на море) и повышенную устойчивость своих ракетных войск», — заявили эксперты. При этом Северная Корея искала документацию и технологии для своих программ за рубежом, при этом часть информации могла быть добыта хакерами.