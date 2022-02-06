150-метровый космический объект 2007 UY1 пролетит мимо планеты на расстоянии более пяти миллионов километров. Это примерно равно 14 расстояниям от Земли до Луны.
Уточняется, что угроза столкновения астероида с Землей отсутствует.
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НАСА объявило о приближении к Земле крупного астероида
150-метровый космический объект 2007 UY1 пролетит мимо планеты на расстоянии более пяти миллионов километров. Это примерно равно 14 расстояниям от Земли до Луны.
Уточняется, что угроза столкновения астероида с Землей отсутствует.
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