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НАСА объявило о приближении к Земле крупного астероида

Астероид размером со стадион приблизится к Земле 8 февраля. Об этом сообщили в НАСА.

150-метровый космический объект 2007 UY1 пролетит мимо планеты на расстоянии более пяти миллионов километров. Это примерно равно 14 расстояниям от Земли до Луны.

Уточняется, что угроза столкновения астероида с Землей отсутствует.

6 февраля, 2022 | Tags: | Category: Наука, Новости, США
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