Елизавета II назвала имя следующей королевы Раскрыт секретный доклад ООН по ядерному оружию КНДР » НАСА объявило о приближении к Земле крупного астероида Астероид размером со стадион приблизится к Земле 8 февраля. Об этом сообщили в НАСА. 150-метровый космический объект 2007 UY1 пролетит мимо планеты на расстоянии более пяти миллионов километров. Это примерно равно 14 расстояниям от Земли до Луны. Уточняется, что угроза столкновения астероида с Землей отсутствует.