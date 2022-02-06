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К 30 июня еще 28 российских дипломатов будут вынуждены покинуть США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что к 30 июня еще 28 российских дипломатов будут вынуждены покинуть США.

В прошлом году группа американских сенаторов попросила президента США Джо Байдена принять незамедлительные меры для увеличения числа сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве и выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа России. Авторы обращения указали, что 1 августа 2021 года Россия ввела запрет на работу любого местного персонала в посольстве США в Москве. Это, считают сенаторы, ставит под угрозу повседневную деятельность дипмиссии. Сенаторы отметили, что в США насчитывается более 400 российских дипломатов, в то время как дипмиссия США в России в настоящее время насчитывает всего около 100 американцев.

6 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, США
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