Число жертв из-за вторжения России в Украину может достигнуть 85 тысяч человек Кэти Перри оскандалилась из-за тестов на ковид » К 30 июня еще 28 российских дипломатов будут вынуждены покинуть США Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что к 30 июня еще 28 российских дипломатов будут вынуждены покинуть США. В прошлом году группа американских сенаторов попросила президента США Джо Байдена принять незамедлительные меры для увеличения числа сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве и выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа России. Авторы обращения указали, что 1 августа 2021 года Россия ввела запрет на работу любого местного персонала в посольстве США в Москве. Это, считают сенаторы, ставит под угрозу повседневную деятельность дипмиссии. Сенаторы отметили, что в США насчитывается более 400 российских дипломатов, в то время как дипмиссия США в России в настоящее время насчитывает всего около 100 американцев.