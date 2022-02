«Джокер» получит долгожданный сиквел Минторг США ужесточит экспортное сдерживание России » Дуэйн Джонсон снимет фильм по популярному шутеру Недавно в интервью Men’s Journal Дуэйн Джонсон рассказал, что в 2022 году рассчитывает анонсировать фильм, который будет снят по компьютерной игре, в которую, по словам актера, он играл годами. При этом Скала не стал уточнять, о какой именно видеоигре идет речь, лишь заявив, что намерен снять отличный фильм. Теперь же появилась информация, о какой именно игре шла речь. Портал Giant Freakin Robot со ссылкой на доверенного инсайдера сообщает, что в основу нового фильма Дуэйна Джонса ляжет военный шутер Call Of Duty. По данным источника, сейчас Скала ведет переговоры со студиями. Примечательно, что в 2015 году компания Activision, являющаяся издателем Call Of Duty, говорила о создании киновселенной по шутеру. Однако уже в 2020 году было заявлено, что такая идея больше не является приоритетом. Теперь Microsoft покупает Activision, что может изменить цели последней, и возможно, на этом фоне Дуэйн Джонсон задумался об экранизации. О сюжете будущего фильма речь сейчас вовсе не идет. Дело в том, что Call Of Duty затрагивает разные периоды времени и исторические события, однако в любом случае это — военный шутер, если его экранизирует Дуэйн Джонсон, снимающийся в боевиках, можно не сомневаться, что в его ленте будет жарко.