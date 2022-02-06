Число жертв из-за вторжения России в Украину может достигнуть 85 тысяч человек

Потери украинских военных в случае «вторжения» России могут составить от 5 тыс. до 25 тыс. человек. Об этом, передает Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников США.

Как уточняет издание, среди мирного населения могут погибнуть от 25 тыс. до 50 тыс., среди российских военных — от 3 тыс. до 10 тыс. Суммарно максимальное число возможных жертв в случае российского «вторжения», по мнению США, — 85 тыс.

Источники Reuters уточнили, что, по оценкам Вашингтона, Россия располагает 70% боевой мощи, а за последние две недели число тактических групп в приграничном районе увеличилось с 60 до 83 (по состоянию на пятницу), еще 14 находятся в пути. При этом собеседники не предоставили никаких доказательств.

Также, по их словам, российские механизированные соединения в составе армии к 15 февраля получат возможность беспрепятственно передвигаться по бездорожью из-за промерзания почвы.