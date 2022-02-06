Бывший муж Меган Фокс вышел с счастливой новостью

Бывший муж актрисы Меган Фокс вышел с счастливым сообщением. Брайан Остин Грин готовится стать отцом в пятый раз. С профессиональной танцовщицей Шарной Берджесс Остин Грин сошелся в прошлом году. Для Шарны этот ребенок станет первым, в то время как Грин — отец уже опытный.

Супруги поспешили объявить о своем счастье на личной странице в Instagram. Так, Остин Грин разместил снимок, на котором целует округлившийся живот любимой.

В комментариях влюбленных поспешили поздравить. Сама Меган Фокс реакцию пока не дала.