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Бывший муж Меган Фокс вышел с счастливой новостью

Можно поздравлять: бывший муж Меган Фокс вышел с счастливой новостью

Бывший муж актрисы Меган Фокс вышел с счастливым сообщением. Брайан Остин Грин готовится стать отцом в пятый раз. С профессиональной танцовщицей Шарной Берджесс Остин Грин сошелся в прошлом году. Для Шарны этот ребенок станет первым, в то время как Грин — отец уже опытный.

Супруги поспешили объявить о своем счастье на личной странице в Instagram. Так, Остин Грин разместил снимок, на котором целует округлившийся живот любимой.

В комментариях влюбленных поспешили поздравить. Сама Меган Фокс реакцию пока не дала.

6 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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