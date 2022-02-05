Том Голланд отправляется на поиски сокровищ

Уже 10 февраля в кино стартует показ экш-фильма «Uncharted: Неизведанное«, в котором британский актер Том Голланд играет главную роль кладоискателя Натана Дрейка. Режиссером картины «Uncharted: Неизведанное» выступил Рубен Флейшер, снявший «Веном» и «Добро пожаловать в Зомбиленд». В фильме также снялись: Антонио Бандерас, Марк Уолберг, Тати Габриэль, София Али и Патриция Мэден.

Лента «Uncharted: Неизведанное» основана на популярной серии приключенческих видеоигр Uncharted, дебютировавшей в 2007 году. К декабрю 2017 года, после выхода последней в настоящее время части, совокупная продажа игр превысила 41 миллион копий.

По сюжету фильма «Uncharted: Неизведанное», бесстрашный кладоискатель Натан Дрейк является потомком Фрэнсиса Дрейка. Тот был пиратом. Пиратом настолько ловким, что ему не было равных. Спустя 400 лет после смерти Фрэнсиса в руки молодого Натана попадает артефакт, который сможет привести его к таинственному острову, где можно найти желанные сокровища. Но легкой дорога точно не будет.