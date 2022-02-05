Скарлетт Йоханссон внезапно поставила мужу ультиматум, организовав для него пат.
Колин Жост — третий муж Скарлетт Йоханссон. И до сих пор их брак считался довольно крепким. Но тут актриса решила проверить его на прочность и заявила, что Колин не достаточно хорош для нее. Он же всего-то сценарист, актер и стендапер, а ей нужен успешный мужчина.
Колин Жост пока не выполнил ничего из требований Скарлетт. Но, зная ее буйный нрав и любовь к судебным разбирательствам, друзья пары начинают беспокоиться о дальнейших действиях актрисы, сообщает портал National Enquorer. Поклонники также с тревогой просматривают страницы в соцсетях. Но пока гром не грянул.
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