New York Times: Россия почти готова напасть на Украину — осталось несколько недель Российские власти пока не готовы вторгнуться на территорию Украины, но уже находятся на последнем этапе планирования военной операции. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в украинских ВС. По мнению экспертов, Москва может подготовиться ко «вторжению» в течение нескольких недель. На данный момент рядом с границами Украины уже достаточно военных, но пока не выстроена вся инфраструктура, например линии снабжения. Также продолжаются развертывание госпиталей и систем связи, переброска авиации и военных, утверждают источники. Газета указывает, что за последние две недели в Крым были переброшены около 10 тыс. российских военных, а часть подразделений на полуострове привели в повышенную боеготовность. Кроме того, в Крым направили подразделение Росгвардии — по версии Киева, его могут применить «для контроля над захваченной территорией». Добавим, ранее американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о вторжении России на Украину, но затем признало ошибку и удалило его.