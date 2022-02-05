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Netflix анонсировал премьеры 2022 года

Netflix анонсировал премьеры 2022 года

Сервис по‑прежнему будет выпускать по одному новому шоу каждую неделю. Пока еще не все картины получили даты премьер.

Стриминговый сервис Netflix анонсировал программу премьер фильмов на 2022 год в новом ролике, размещенном на YouTube.

Среди громких шоу платформы – боевик Энтони и Джо Руссо Серый человек, кинолента Шона Леви Имя наше – Адам, анимационный фильм Гильермо дель Торо Пиноккио, сиквел фильма Достать ножи Райана Джонсона и картина Дева Пателя Человек-обезьяна.

Кроме того, Netflix анонсировал выпуск комедий с Джоной Хиллом и Эдди Мерфи (You People), Кевином Хартом и Марком Уолбергом (Me Time), а также анимационный фильм The Sea Beast, Slumberland с Джейсоном Момоа и два релиза с Адамом Сэндлером (Hustle, Spaceman).

Уже 18 февраля пользователи увидят прямое продолжение Техасской резни бензопилой, а в числе других ближайших премьер: Рост Джоди 2 (11 февраля), Большой баг (11 февраля), Возвращение Мэдеи (25 февраля).

Кроме того, после успешного выхода сериала Игра в кальмара линейку фильмов Netflix пополнили шесть южнокорейских картин, среди которых Любовь на поводке, Девушка из 20 века, Картер, Чон-И, Seoul Vibe, Якша: суровые методы.

5 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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