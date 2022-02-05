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Исландия откажется от скандальной древней традиции убийства китов

Исландия — одна из немногих стран, которая до сих пор ведет коммерческую охоту на китов наряду с Норвегией и Японией — намерена с 2024 года отказаться от этой скандальной древней традиции, так как считает ее экономически нецелесообразной. Об этом заявила министр рыболовства и сельского хозяйства Исландии Свандис Сваварсдоттир, передает радиостанция RTE.

«У нас мало оснований для разрешения охоты на китов после 2024 года», — отметила Сваварсдоттир. По ее словам, нет свидетельств того, что «эта деятельность приносит какую-либо экономическую выгоду».

Текущие квоты (на 2019–2023 годы) позволяют исландцам ежегодно вылавливать 209 финвалов и 217 малых полосатиков. Но за последние три года два основных держателя китобойной лицензии приостановили охоту на китов, а один из них навсегда отказался от этого бизнеса еще в 2020-м. Таким образом, в этот период в стране был убит только один кит, малый полосатик в 2021 году.

Спрос на исландское китовое мясо резко снизился после того, как Япония — основной рынок китового мяса — в 2019-м вернулась к коммерческому китобойному промыслу, выйдя из Международной китобойной комиссии (МКК). Охота также стала слишком дорогой после того, как была расширена прибрежная зона, где рыболовство запрещено. Кроме того, требования безопасности к импортируемому мясу стали более строгими, чем к местным продуктам, что затрудняло экспорт из Исландии. Работу исландских заводов по переработке китового мяса осложнила и пандемия коронавируса.

5 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости
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